Мошенники из Татарстана осуждены в Волгограде за обман на 1,5 млн рублей

С сентября по декабрь 2024 года злоумышленники обзванивали волгоградцев. Звонившие представлялись сотрудниками полиции или госорганов и сообщали ложную информацию: якобы в ходе проверок выяснилось, что человек финансирует военные действия за рубежом. Затем предлагали «спасти» сбережения — перевести деньги на подконтрольные им счета. Жертвой схемы стала 54-летняя жительница Ворошиловского района. Она перечислила аферистам более 1,5 млн рублей. Уголовное дело рассматривалось при поддержке прокуратуры района.