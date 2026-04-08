Мошенники из Татарстана осуждены в Волгограде за обман на 1,5 млн рублей

Четверо жителей Татарстана получили от 2 до 4 лет колонии за телефонное мошенничество в Волгограде. Такой приговор вынес Ворошиловский районный суд по делу о хищении более 1,5 млн рублей у местной жительницы.
С сентября по декабрь 2024 года злоумышленники обзванивали волгоградцев. Звонившие представлялись сотрудниками полиции или госорганов и сообщали ложную информацию: якобы в ходе проверок выяснилось, что человек финансирует военные действия за рубежом. Затем предлагали «спасти» сбережения — перевести деньги на подконтрольные им счета. Жертвой схемы стала 54-летняя жительница Ворошиловского района. Она перечислила аферистам более 1,5 млн рублей. Уголовное дело рассматривалось при поддержке прокуратуры района.
Суд квалифицировал действия преступников по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество организованной группой в особо крупном размере. Каждый из четверых получил срок в колонии общего режима с учетом своей роли в преступлении. Материальный ущерб потерпевшей возместили полностью.
Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать решение в апелляционном порядке.
