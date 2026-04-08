В Воронежской области загорелся павильон в торговом центре Калача

Ранним утром 8 апреля сотрудники торгового центра, расположенного на улице Ленинской в Калаче Воронежской области вызвали пожарных. В одном из павильонов, торгующих продовольственными товарами, возникло возгорание мебели и бытовой техники на площади в 19 квадратных метров.
К счастью, спасатели прибыли оперативно и в считанные минуты ликвидировали очаг пожара, не допустив его распространения на соседние торговые точки. В результате ЧП пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.
К ликвидации пожара привлекались 8 человек и две единицы техники.