Таксист позвонил в милицию, услышав разговор пенсионерки по дороге в Минск

В милицию поступила информация от таксиста, который вез из Столбцов в Минск пенсионерку. Он предположил, что женщина могла быть жертвой мошенников. В частности, водитель услышал, как 57-летняя белоруска говорит по телефону про декларирование денег и сразу же позвонил по номеру 102.