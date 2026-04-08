Таксист позвонил в милицию, услышав разговор пенсионерки по дороге в Минск. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию поступила информация от таксиста, который вез из Столбцов в Минск пенсионерку. Он предположил, что женщина могла быть жертвой мошенников. В частности, водитель услышал, как 57-летняя белоруска говорит по телефону про декларирование денег и сразу же позвонил по номеру 102.
На место выезжали сотрудники уголовного розыска, информация подтвердилась. В белорусской столице пенсионерка из Столбцов должна была передать 38 000 рублей женщине-курьеру, которую удалось задержать с поличным.
Минчанка также поверила аферистам и чуть не продала квартиру. Когда сделка не состоялась, то мошенники сделали 72-летнюю женщину своим курьером.
«Пенсионерка забрала у других обманутых минчан деньги в разных валютах и спрятала под балконом чужого дома», — сообщили в ГУВД.
Из указанного места деньги забрал еще один курьер — 21-летний студент из Гомеля. Всех участников событий, обращают внимание в милиции, мошенники обманули по схеме замены домофона. Деньги общей суммой 70 000 рублей были изъяты, их вернут владельцам.
