В Хабаровском крае водителю лесовоза вынесли проговор за гибель ребенка

В Хабаровском крае осудили водителя лесовоза, по вине которого погиб ребенок. Еще двое пострадали.

Напомним, трагедия произошла в мае 2025 года в селе Георгиевка района имени Лазо. Суд установил, что водитель лесовоза, двигаясь по улице Центральной, не справился с управлением и выехал на обочину. Тяжелая машина попыталась остановиться, однако избежать столкновения не удалось. Лесовоз наехал на детей, которые шли в попутном направлении.

В результате девятилетний мальчик погиб сразу на месте происшествия до приезда скорой помощи. Девочка получила тяжелую травму головы и долго лечилась, а третий ребенок, сообщили в прокуратуре Хабаровского края, получил легкий вред здоровью.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к трем годам лишения свободы и лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более шести миллионов рублей.