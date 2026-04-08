В Ростовской области создали штаб для поимки подозреваемого в двойном убийстве

В Ростовской области создали оперативный штаб по раскрытию двойного убийства в Таганроге, ведется розыск подозреваемого. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— В Таганроге находится начальник донского главка МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, он лично координирует работу оперативных служб и подразделений по поиску и задержанию злоумышленника, — рассказали в полиции.
Напомним, ранее по факту гибели супружеской пары было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — Давтян Варшам Сейранович, мужчине 33 года.
Предполагаемый преступник может передвигаться на автомобиле «Киа Спортейдж» (Kia Sportage) коричневого цвета, государственный регистрационный знак — М 080 СМ 61 регион.
Жителей Дона просят помочь в розыске. Если кому-либо стала известна информация о местонахождении подозреваемого, или кто-то заметил его автомобиль, нужно как можно скорее обратиться в полицию по телефонам: (88634) 632−220 или «02» (с мобильного — 102). Конфиденциальность гарантируется.
