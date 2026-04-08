В Дагестане 27 детей госпитализировали с признаками отравления

В ведомстве уточнили, что у пострадавших выявили признаки гастроэнтерита — воспаление слизистой оболочки желудка и тонкой кишки, вызываемое вирусами (ротавирус, норовирус), бактериями (сальмонелла, кишечная палочка) или паразитами.
«В больнице созданы все необходимые условия для лечения в соответствии с современными рекомендациями. Федеральные эксперты отметили качество оказания медпомощи и оказали содействие в выделении дополнительной партии вакцины против вирусного гепатита А», — говорится в сообщении.
В конце марта в Дагестане прошли сильные ливни и ураганный ветер, которые привели к наводнениям. В ряде муниципалитетов ввели режим ЧС. В зонах чрезвычайной ситуации началась вакцинация от гепатита А.
В начале апреля СК сообщил об отравлении более 30 жителей Карабудахкентского района. Следователи предположили, что люди отправились питьевой водой.
В Минздраве призвали жителей использовать для питья и приготовления пищи только кипяченую или бутилированную воду.