В Дагестане 27 детей госпитализировали с признаками отравления

В стационаре Карабудахкентской центральной районной больницы Дагестана после отравления питьевой водой находятся 35 человек, из них — 27 дети, сообщает Минздрав республики.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что у пострадавших выявили признаки гастроэнтерита — воспаление слизистой оболочки желудка и тонкой кишки, вызываемое вирусами (ротавирус, норовирус), бактериями (сальмонелла, кишечная палочка) или паразитами.

«В больнице созданы все необходимые условия для лечения в соответствии с современными рекомендациями. Федеральные эксперты отметили качество оказания медпомощи и оказали содействие в выделении дополнительной партии вакцины против вирусного гепатита А», — говорится в сообщении.

В конце марта в Дагестане прошли сильные ливни и ураганный ветер, которые привели к наводнениям. В ряде муниципалитетов ввели режим ЧС. В зонах чрезвычайной ситуации началась вакцинация от гепатита А.

В начале апреля СК сообщил об отравлении более 30 жителей Карабудахкентского района. Следователи предположили, что люди отправились питьевой водой.

В Минздраве призвали жителей использовать для питья и приготовления пищи только кипяченую или бутилированную воду.