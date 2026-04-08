В Чусовом мужчина украл из магазинов товары на 65 тысяч рублей

Местного жителя обвиняют в совершении серии краж.

Источник: Комсомольская правда

За два месяца в Чусовом 25 летний местный житель украл из сетевых магазинов города товары на сумму свыше 65 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю.

Полицейские задержали безработного, ранее неоднократно судимого мужчину, которого обвиняют в 14 магазинных кражах. Выяснилось, что с ноября по декабрь 2025 года он воровал продукты и алкоголь, а затем продавал украденное прохожим прямо на улице.

В общей сложности молодой человек похитил из сетевых магазинов Чусового 84 пачки сливочного масла, 60 упаковок сыра, 11 банок кофе, а также кофемашину стоимостью 9 тысяч рублей. Сумму ущерба от преступлений оценили в более чем 65 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.