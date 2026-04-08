54 жителя Уренского района обратились в больницу из-за неизвестного отравления

Власти округа также сообщили, что 8 апреля с 12 до 19 часов будут проводиться профилактические мероприятия по дезинфекции артезианских скважин и сетей центрального водопровода. Это сделают с помощью хлорирования с промывкой системы трубопроводов по 17 улицам, а также в деревне Артамоново и селе Темта. Водоснабжение на это время приостановят.