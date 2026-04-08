54 жителя Уренского района обратились в больницу из-за неизвестного отравления. Местные власти называют причиной норовирус, который мог попасть в организм из-за однократного попадания паводковых или сточных вод в водопровод. О ситуации с заболеваемостью рассказал глава округа Сергей Бабинцев.
Первые обращения с кишечной инфекцией начали поступать в Уренскую ЦРБ с вечера воскресенья, 5 апреля. На следующий день в округе собрали оперштаб по инциденту с участием сотрудников ЦРБ и Роспотребнадзора. На нем было решено прохлорировать воду в районе центра города, где и произошла вспышка, до Черемушек.
6 апреля специалисты также взяли пробы воды из водопровода. По итогам проверки там не нашли каких-либо вирусов или патогенной микрофлоры. По всей вероятности, в городе произошло однократное попадание сточных или паводковых вод в водопровод. Источник пока не найден.
Всего в больницы обратилось 54 человека. Пять человек госпитализировано, из них четверо — дети. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых случаев и реанимации нет. Детские сады и школы перевели на дистант, чтобы не допустить распространения болезни.
В ближайшее время власти округа собираются заключить контракт на промывку всего водопровода, из-за этого в Урене придется полностью перекрыть подачу воды.
«Паники нет. Говорю всем жителям о необходимости не пить сырую воду. А после мытья посуды и овощей обязательно ополаскивать их горячей водой. Также рекомендуется пить бутилированную воду», — отметил Сергей Бабинцев.
Власти округа также сообщили, что 8 апреля с 12 до 19 часов будут проводиться профилактические мероприятия по дезинфекции артезианских скважин и сетей центрального водопровода. Это сделают с помощью хлорирования с промывкой системы трубопроводов по 17 улицам, а также в деревне Артамоново и селе Темта. Водоснабжение на это время приостановят.
Роспотребнадзор Нижегородской области начал расследование вспышки инфекции в Урене. На месте работают специалиста ведомства, исследуют воду и биоматериалы заболевших.
