Массовое заражение норовирусом произошло в Урене

В Уренском муниципальном округе зафиксирован рост заболеваемости острой кишечной инфекцией. Об этом сообщил глава местного самоуправления Сергей Бабинцев. По оперативным данным, к врачам обратились 54 человека, пятеро из которых, включая четверых детей, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Для предотвращения распространения норовируса школы и детские сады округа временно переведены на дистанционное обучение.
Специалисты Роспотребнадзора провели исследования проб воды: патогенной микрофлоры в источниках не обнаружено. В качестве основной версии рассматривается разовое попадание паводковых вод в систему водоснабжения. В округе ведутся масштабные работы по хлорированию и промывке скважин и трубопроводов, из-за чего в ряде населенных пунктов 8 апреля будет временно ограничена подача воды.
Для защиты населения власти начали превентивную вакцинацию против гепатита А среди детей и работников критически важных сфер. Жителям округа настоятельно рекомендуют использовать только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. Ситуация находится на круглосуточном контроле оперативного штаба и профильных служб.
Ранее сообщалось, что число прошедших медосмотры граждан выросло в Нижегородской области.