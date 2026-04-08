Массовое заражение норовирусом произошло в Урене

В Уренском муниципальном округе зафиксирован рост заболеваемости острой кишечной инфекцией. Об этом сообщил глава местного самоуправления Сергей Бабинцев. По оперативным данным, к врачам обратились 54 человека, пятеро из которых, включая четверых детей, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Для предотвращения распространения норовируса школы и детские сады округа временно переведены на дистанционное обучение.