Молодую девушку с рыжими волосами разыскивают в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разыскивают 25-летнюю Ирину Темчук. Волонтерский поисково-спасательный отряд «Волонтер» распространил ориентировку с изображением и описанием пропавшей.
Последний раз Ирину видели 7 апреля. Примерно в 5 часов утра она покинула территорию больницы № 40, расположенной в Автозаводском районе.
Особые приметы пропавшей: рост 165 см, телосложение среднее. Волосы у девушки рыжие, длиной до плеч, глаза голубого цвета.
