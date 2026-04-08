Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодую девушку с рыжими волосами разыскивают в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разыскивают 25-летнюю Ирину Темчук. Волонтерский поисково-спасательный отряд «Волонтер» распространил ориентировку с изображением и описанием пропавшей.

Последний раз Ирину видели 7 апреля. Примерно в 5 часов утра она покинула территорию больницы № 40, расположенной в Автозаводском районе.

Особые приметы пропавшей: рост 165 см, телосложение среднее. Волосы у девушки рыжие, длиной до плеч, глаза голубого цвета.

Напомним, что в Лизу Тишкину из Сарова не могут найти уже 17 лет. Безутешная мать до сих пор ждёт возвращения единственной дочери.

Ранее сообщалось, что 17 нижегородцев, пропавших в марте, до сих пор не найдены.