Белоруска украла в магазине 94 шоколадки — что было дальше. Подробности пишет belkagomel.by.
Жительница Гомеля на протяжении двух недель приходила в торговый зал магазина, выжидала момент, когда рядом не было продавцов и покупателей, а затем незаметно прятала шоколад в карманы. Похищенное она продавала на рынке.
Для гомельчанки подобный способ заработка был не новым. На момент задержания у нее уже имелось семь судимостей, большинство из которых за кражи.
Кроме того, несколько лет назад суд обязал женщину возмещать расходы на содержание дочери, родительских прав на которую она была лишена. Женщину, после последнего освобождения из тюрьмы, трудоустроили уборщицей на одно из предприятий Гомеля, чтобы у нее была возможность погашать задолженность.
Однако и это не заставило гомельчанку изменить образ жизни. На работе она практически не появлялась. За несколько месяцев зафиксировали 41 прогул.
— Обвиняемую задержали за кражу и параллельно возбудили еще одно уголовное дело за неуплату расходов на ребенка. К началу февраля её задолженность превысила 7,5 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в суд, — сообщил старший помощник прокурора Гомеля Александр Попов.
Гомельчанке грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее в Беларуси учащаяся колледжа получила долг за коммуналку 21 000 рублей.
Кстати, таксист позвонил в милицию, услышав разговор пенсионерки по дороге в Минск.
Кроме того, милиция ищет минчанина, который ушел из дома 18 марта и пропал.