В Прикамье безработный мужчина совершил серию краж на сумму более 65 тысяч

Расследование уголовного дела о серии краж в сетевых магазинах завершено, сообщили в ГУ МВД Росси по Пермскому краю.
В ноябре и декабре 2025 года безработный мужчина из Чусового промышлял хищениями в торговых точках города. В основном он воровал продукты питания и алкоголь, которые затем продавал прохожим на улице.
За два месяца обвиняемый похитил 84 пачки сливочного масла, 60 упаковок сыра, 11 банок кофе. Кроме того, он вынес из магазина кофемашину стоимостью 9 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 65 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
