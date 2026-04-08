Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье безработный мужчина совершил серию краж на сумму более 65 тысяч

Помимо продуктов он похитил кофемашину.

Расследование уголовного дела о серии краж в сетевых магазинах завершено, сообщили в ГУ МВД Росси по Пермскому краю.

В ноябре и декабре 2025 года безработный мужчина из Чусового промышлял хищениями в торговых точках города. В основном он воровал продукты питания и алкоголь, которые затем продавал прохожим на улице.

За два месяца обвиняемый похитил 84 пачки сливочного масла, 60 упаковок сыра, 11 банок кофе. Кроме того, он вынес из магазина кофемашину стоимостью 9 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 65 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

