Роспотребнадзор начал расследование массового отравления в Урене

В связи с массовыми заражениями кишечными инфекциями в Урене, территориальное управление Роспотребнадзора оперативно приступило к реализации комплекса мер по санитарной безопасности и профилактике эпидемий. В настоящее время осуществляется непрерывный лабораторный контроль качества питьевой воды и проводятся исследования биологического материала от инфицированных лиц.