Роспотребнадзор начал расследование массового отравления в Урене

Роспотребнадзор проводит проверку по случаю вспышки инфекционного заболевания в городе Урень. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
В связи с массовыми заражениями кишечными инфекциями в Урене, территориальное управление Роспотребнадзора оперативно приступило к реализации комплекса мер по санитарной безопасности и профилактике эпидемий. В настоящее время осуществляется непрерывный лабораторный контроль качества питьевой воды и проводятся исследования биологического материала от инфицированных лиц.
Жителям Уреня настоятельно советуют придерживаться правил личной и общественной гигиены, а также незамедлительно обращаться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия. Для употребления в пищу рекомендуется использовать бутилированную воду или воду, прошедшую термическую обработку.
С целью минимизации распространения инфекции, учебный процесс в школах и детских садах осуществляется в формате дистанционного обучения. К настоящему моменту более полусотни жителей Уреня получили медицинскую помощь в стационаре.
