Массовое отравление в Урене: что известно?

За помощью уже более 50 человека, в муниципалитете экстренно дезинфицируют водопроводные сети.
С начала апреля в Уренском муниципальном округе фиксируется рост числа обращений в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Ситуация находится на контроле администрации и Роспотребнадзора.
«Ситуация напряженная, но контролируемая».
Первые сообщения о заболевших начали поступать вечером в воскресенье, 5 апреля. Глава местного самоуправления Сергей Бабинцев сообщил, что на данный момент за помощью обратились 54 человека, среди которых есть дети. Пятеро пациентов госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжелых случаев нет.
В округе оперативно ввели ограничительные меры:
Школы, детские сады и ФОК переведены на дистанционный режим или временно закрыты минимум до четверга.
Проведена экстренная хлорировка воды в микрорайонах, где зафиксированы очаги (улицы Кооперативная, Беляева, Коммунистическая, Ленина, Речная).
Начата превентивная вакцинация против гепатита А для детей и работников группы риска (общепит, коммунальные службы). Власти подчеркивают: подтвержденных случаев гепатита А на текущий момент нет, это мера предосторожности.
Что с водой?
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы со всех скважин города. Согласно результатам анализов от 3 и 6 апреля, патогенной микрофлоры и вирусов в воде не обнаружено. Тем не менее, эксперты предполагают, что мог иметь место однократный заброс паводковых или сточных вод в систему.
8 апреля с 13:00 до 19:00 в Урене, деревне Артамоново и селе Темта пройдут масштабные работы по дезинфекции артезианских скважин и сетей методом хлорирования. На этот период подача воды будет приостановлена.
Меры безопасности для жителей.
Администрация призывает соблюдать «золотые правила» гигиены, чтобы остановить распространение норовируса:
Только кипяченая вода: Не пейте сырую воду из-под крана. Кипятить воду нужно даже для мытья овощей, фруктов и чистки зубов.
Гигиена рук: Мыть руки с мылом не менее 20 секунд после улицы и перед едой. Использовать антисептики в общественных местах.
Дистанция: В магазинах и транспорте рекомендуется носить маски и соблюдать расстояние 1,5−2 метра.
Самоизоляция: При первых симптомах недомогания (тошнота, температура, диарея) — оставайтесь дома и вызывайте врача. Не занимайтесь самолечением.
Важно: В торговые сети округа заказаны дополнительные поставки бутилированной воды. Власти просят жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.