Нижегородский министр образования Пучков прокомментировал трагическую гибель педагога в Пермском крае

«Похоже, что были в поведении ребенка явные “красные флаги”, например, такие как пропуски уроков. Именно поэтому мы активно стали работать над мониторингом посещаемости и тем более работе с системными прогульщиками, контроле того, чтобы подобные ситуации не скрывались и не замалчивались. А если ученик на уроке лежит под столом, начинает бесконтрольно и беспричинно кричать — это ненормально. Не может и не должен такой ребенок учиться с обычными детьми. Это лишает возможности и их развития, и самого этого ребенка. Не может учитель работать с таким ученическим коллективом, это неразрешимая ситуация для стандартных педагогических технологий массовой школы. Инклюзия может быть только до определенного уровня особенностей ребенка. Дальше — это мучение для всех и возможный путь к трагедии. Мои глубокие соболезнования семье погибшей учительницы, всему коллективу школы. Скорбим», — написал Михаил Пучков.