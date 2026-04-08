Устроившему взрыв в Подмосковье в многоэтажном доме дали пожизненный срок

В апреле 2022 года Зарубин решил убить жену и детей после частых семейных ссор. Он инсценировал преступление под взрыв бытового газа. Для этого Зарубин заткнул одеялом вентиляцию, а 11 апреля утром открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите и поджег газовоздушную смесь. Произошел взрыв, повлекший обрушение подъезда многоэтажки. Погибли шесть человек, в том числе его жена и двое детей. Также еще четверо жильцов получили травмы.