Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Устроившему взрыв в Подмосковье в многоэтажном доме дали пожизненный срок

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ утвердил приговор о пожизненном лишении свободы Алексею Зарубину, который в апреле 2022 года устроил взрыв в многоэтажном жилом доме в Подмосковье, из-за чего погибли шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«В кассационной жалобе адвокат осужденного настаивал на его невиновности и просил прекратить в отношении Зарубина уголовное дело. Судебная коллегия по уголовным делам оставила в силе наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сообщили в пресс-службе.

В апреле 2022 года Зарубин решил убить жену и детей после частых семейных ссор. Он инсценировал преступление под взрыв бытового газа. Для этого Зарубин заткнул одеялом вентиляцию, а 11 апреля утром открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите и поджег газовоздушную смесь. Произошел взрыв, повлекший обрушение подъезда многоэтажки. Погибли шесть человек, в том числе его жена и двое детей. Также еще четверо жильцов получили травмы.