В Прикамье за два месяца собаки укусили 433 человека

Собаки за два месяца 2026 года укусили 433 человека, сообщает «Новый компантон».
Всего зарегистрировано 617 случаев укусов животных. В краевом управлении Роспотребнадзора отметили, что за последние два года число обращений по поводу укусов животных в регионе растёт. В 2024 году зафиксировали 4407 случаев (3191 — укусы собак), а в 2025 году — уже 4729 (3237 — укусы собак). Общий рост составил 7,3%, по собакам — 1,4%.
С начала весны в Прикамье произошло несколько резонансных нападений. 18 марта в Кудымкаре собака породы американская акита откусила часть руки местной жительнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
23 марта в селе Красная Слудка Добрянского округа собаки напали на пенсионерку. Женщину с травмами госпитализировали. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
31 марта собака породы американский стаффордширский терьер (амстафф) напала на женщину в Лысьве. Пенсионерке ампутировали часть ноги. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.