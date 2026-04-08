Уголовное дело из-за массового отравления возбудили в Нижегородской области

По свидетельствам поступивших в больницу, все они употребляли воду из централизованной системы холодного водоснабжения, доступной по месту их проживания, которая была сырой.

В Нижегородской области начато расследование в связи с госпитализацией граждан с симптомами отравления. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Следственные органы Следственного комитета России по Нижегородской области инициировали уголовное производство по факту помещения жителей Уренского муниципального округа в лечебное учреждение. Дело возбуждено по статье, касающейся предоставления услуг, представляющих опасность для жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ).

Согласно предварительным данным, в период с 5 по 7 апреля 2026 года в Уренскую городскую больницу были доставлены местные жители с симптомами пищевого отравления. По свидетельствам поступивших в больницу, все они употребляли воду из централизованной системы холодного водоснабжения, доступной по месту их проживания, которая была сырой.

В настоящее время в рамках уголовного дела ведется планомерная работа по сбору доказательств и установлению всех деталей произошедшего. В частности, проведены отбор проб воды и назначены соответствующие экспертизы. Роспотребнадзор также организовал проверку.

Напомним, что в Урене произошло массовое заражение норовирусом. К врачам обратились 54 человека, пятеро из которых, включая четверых детей, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.