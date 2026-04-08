Самолет Уфа — Санкт-Петербург при посадке ушел на второй круг

Самолет из Уфы не смог приземлиться в аэропорту «Пулково» с первой попытки. Борт был вынужден дважды уйти на второй круг. Рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер».

Источник: Башинформ

Инцидент произошел сегодня утром. Посадке помешал сильный боковой ветер, пояснили «Башинформу» в пресс-службе.

«Воздушное судно благополучно осуществило посадку в пункт назначения в 8.40 по московскому времени», — уточнили в авиакомпании.

Напомним, ранее в Уфе из-за атак БПЛА не смогли приземлиться самолеты международных рейсов.

