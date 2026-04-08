Инспекторов ДПС в Пермском крае осудили за бездействие при ДТП

Суд оштрафовал двух сотрудников из-за злоупотребления полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Двое инспекторов ДПС из Горнозаводска осуждены за злоупотребление полномочиями Чусовским городским судом после бездействия на месте ДТП, сообщает Пермский краевой суд.

Установлено, что инспекторы получили от начальника незаконное распоряжение — не привлекать участника аварии к административной ответственности и не фиксировать происшествие документально. Сотрудники подчинились и тем самым нарушили служебные регламенты.

Инспекторы не осмотрели автомобили и повреждения. Также они не составили схему происшествия, не опросили водителей, пассажиров и очевидцев, не выяснили, есть ли пострадавшие, и не оформили протоколы. Помимо этого, сотрудники ДПС не проверили водителей на наличие прежних нарушений ПДД, а также не провели освидетельствование на состояние опьянения.

Подсудимые не признали своей вины. Суд назначил каждому из них штраф в размере 65 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.