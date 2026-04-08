Нижегородец приговорен к 14 годам лишения свободы за госизмену

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Нижегородской области, признанного виновным в государственной измене в интересах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. В ходе расследования было установлено, что нижегородец через мессенджер «Телеграм» вел переписку с жителем Твери, формируя у него негативное отношение к СВО и склоняя к участию в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.