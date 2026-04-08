Нижегородец приговорен к 14 годам лишения свободы за госизмену

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Нижегородской области, признанного виновным в государственной измене в интересах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. В ходе расследования было установлено, что нижегородец через мессенджер «Телеграм» вел переписку с жителем Твери, формируя у него негативное отношение к СВО и склоняя к участию в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками ФСБ в ходе совместной операции нижегородских и тверских подразделений. Следствие собрало доказательства того, что нижегородец целенаправленно вовлекал своего сообщника в деятельность запрещенной в России украинской террористической организации для совершения преступлений. В результате оба фигуранта получили длительные сроки заключения.
Суд назначил жителю Нижегородской области наказание в виде 14 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшиеся 11 лет — в колонии строгого режима. Его подельник из Твери приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы на аналогичных условиях отбывания наказания.
Ранее сообщалось, что два молодых нижегородца получили по 23 года заключения за госизмену.