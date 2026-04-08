В Ростовской области задержали 17 человек, изъято более 50 кг наркотиков

В Ростовской области раскрыли преступное сообщество. Оперативники изъяли 50 кг наркотиков и задержали 17 человек. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
Масштабную работу совместно провели представители силового ведомства и МВД. Во время расследования выяснилось, что преступники продавали запрещенные вещества через интернет-магазин, зарегистрированный на виртуальной площадке в теневом сегменте «Даркнета».
По итогам оперативных мероприятий накрыли подпольную нарколабораторию. С поличным были задержаны трое лаборантов, пятеро «содержателей складов», двое администраторов магазинов и семеро наркоторговцев.
— В лаборатории, а также в местах «закладок» нашли свыше 50 кг наркотических средств и химическое оборудование, — рассказали в пресс-службе УФСБ.
Возбуждено дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Также завели еще четыре уголовных дела о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.