Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источники: в Калининграде отменили парад Победы на 9 мая

По данным «Нового Калининграда», парадные расчеты возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В Калининграде решили не проводить парад Победы на 9 мая. Об этом «Новому Калининграду» сообщили сразу несколько знакомых с ситуацией источников в военном ведомстве.

Несмотря на то, что официального объявления об отмене парада пока не было, редакции стало известно, что парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации. Городские и региональные власти этот вопрос также пока не комментировали.

Напомним, что в последний раз вопрос об отмене парада Победы в Калининграде власти поднимали в апреле 2023 года. Тогда Антон Алиханов, занимавший пост губернатора Калининградской области, заявлял, что намерен обсудить детали с правоохранителями и военным советом Балтфлота. Однако позднее проход военной техники по городу все-таки разрешили. Тогда же стало известно, что в Белгородской области, Курске и Крыму отказались от проведения парадов в честь Дня Победы. Местные власти объяснили такое решение «соображениями безопасности».

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше