Массовое отравление водой в Нижегородской области: к врачам обратились более 50 жителей Уреня

Как пояснил глава округа Сергей Бабинцев, первые пострадавшие с признаками непонятной кишечной инфекции стали поступать в центральную районную больницу (ЦРБ) ближе к вечеру воскресенья, 5 апреля. В тот же день собрали штаб, в котором приняли участие сотрудники Роспотребнадзора и местной ЦРБ. Тогда же прохлорировали водопровод в центральной части Уреня, где и была зафиксирована вспышка заболевания. Всего по данным на вечер 7 апреля в больницу обратились 54 пострадавших. Пятерым из них — одному взрослому и четырем несовершеннолетним — потребовалась госпитализация. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.