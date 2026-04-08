Массовое отравление водой в Нижегородской области: к врачам обратились более 50 жителей Уреня

«По данным следствия, с 5 по 7 апреля в горбольницу Уренского муниципального округа с признаками пищевого отравления доставили несколько человек. Со слов госпитализированных, все они употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения по месту проживания», — рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.
Как пояснил глава округа Сергей Бабинцев, первые пострадавшие с признаками непонятной кишечной инфекции стали поступать в центральную районную больницу (ЦРБ) ближе к вечеру воскресенья, 5 апреля. В тот же день собрали штаб, в котором приняли участие сотрудники Роспотребнадзора и местной ЦРБ. Тогда же прохлорировали водопровод в центральной части Уреня, где и была зафиксирована вспышка заболевания. Всего по данным на вечер 7 апреля в больницу обратились 54 пострадавших. Пятерым из них — одному взрослому и четырем несовершеннолетним — потребовалась госпитализация. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
По словам Сергея Бабинцева, пробы воды, которые взяли после массового отравления со всех скважин Уреня сотрудники Роспотребнадзора, не содержат патогенную микрофлору и вирусы. Также чистыми были пробы воды, которые брали еще 3 апреля.
«Скорее всего, где-то произошло разовое попадание паводковых либо сточных вод в водопровод. Источник этого загрязнения пока не найден. Чтобы его обнаружить, сейчас поставлены ловушки на водопроводных и канализационных сетях», — сообщил глава округа.
Он добавил, что в ближайшее время будет заключен контракт на промывку всех городских сетей. На этот период центральное водоснабжение будет приостановлено. Также сейчас в Урене начали вакцинацию от гепатита А в качестве профилактической меры. Первыми вакцинируют детей, работников сферы услуг, общепита, хлебозавода.
Кроме того, как минимум до четверга в Урене закрыты все детские сады, школы и ФОК. Это было сделано для предотвращения распространения заболевания.
Отметим, что ситуацию с массовым отравлением в округе также взяла на контроль областная прокуратура.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о массовом отравлении в одной из школ Богородска.
