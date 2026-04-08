Врио главы Нововоронежа Юрий Черенков задержан спустя неделю после назначения

По собственной информации, Юрий Черенков привлек внимание силовиков по коррупционному уголовному делу о крупной взятке (ст. 290 УК РФ) и по работе, не связанной с руководством городом атомщиков. До этого он работал первым заместителем главы администрации Павловского муниципального района. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия. Ждем официальных комментариев.