Врио главы Нововоронежа Юрий Черенков задержан спустя неделю после назначения

Сегодня, 8 апреля, стало известно о задержании временно исполняющего обязанности главы Нововоронежа Юрия Черенкова. Информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердил источник, близкий к ситуации.
Неожиданность новости придает тот факт, что чиновник проработал на новом посту всего одну неделю — он официально вступил в должность 1 апреля 2026 года.
По собственной информации, Юрий Черенков привлек внимание силовиков по коррупционному уголовному делу о крупной взятке (ст. 290 УК РФ) и по работе, не связанной с руководством городом атомщиков. До этого он работал первым заместителем главы администрации Павловского муниципального района. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия. Ждем официальных комментариев.
Напомним, Юрий Черенков был назначен на пост временно исполняющего полномочия главы городского округа указом губернатора Воронежской области от 27 марта 2026 года. Эта кадровая перестановка стала следствием ухода предыдущего главы Нововоронежа Романа Ефименко, который перешел на повышение в областное правительство, заняв пост министра по муниципальным образованиям.