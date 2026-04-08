В Канске бывший главврач восемь лет оплачивал аренду квартиры за счет больницы

В Канске бывший главный врач одного из медицинских учреждений пойдет под суд за превышение должностных полномочий. Также следователи доказали его вину в шести эпизодах получения взяток в значительном размере. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия обвиняемый знал, что по закону у него нет права на компенсацию расходов на аренду жилья. Однако в 2017 году заключил договор найма благоустроенной квартиры в микрорайоне Северном в Канске, а оплату за нее переложил на больницу. За восемь лет, до 2025 года, из бюджета утекло в общей сумме более 2,1 миллиона рублей.
Кроме того, в период с 2020 по 2025 года фигурант шесть раз получил взятки от коммерческих организаций в общей сумме на 3,3 миллиона рублей. Взамен лоббировал их интересы при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования, защитных средств и на оказание платных медицинских услуг населению на территории Канска.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.