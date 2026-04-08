В Москве полиция задержала иностранца за поджог поезда в депо

«Им оказался ранее не судимый и официально не трудоустроенный 28-летний иностранный гражданин. Его задержали по месту временного пребывания в столице нашей страны и доставили в линейное подразделение полиции, — рассказывают в МВД. — В ходе допроса иностранец сообщил, что через мессенджер получил от неустановленного лица задание совершить поджог восстановительного поезда за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. По указанию куратора он в ночное время проник на территорию локомотивного депо, после чего, используя спички и легковоспламеняющуюся жидкость, подпалил состав, одновременно ведя видеосъемку на мобильный телефон. Отчет о проделанной работе он отправил нанимателю, однако обещанных денег так и не получил».