Нижегородский участник СВО лишился более миллиона рублей

Деньгами со счета бойца воспользовалась его знакомая.

1 млн 51 тысяча рублей пропали с банковского счета участника специальной военной операции из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В феврале 2025 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Личную банковскую карту он оставил на хранение 56-летней знакомой из Дальнеконстантиновского округа. Женщина отнеслась к сбережениям по-своему, расплачиваясь картой в магазинах и снимая наличные. Когда деньги закончились, злоумышленница просто выкинула карту.

Боец, вернувшийся со службы, узнал, что на счету нет сбережений, и обратился в полицию. При обыске в доме подозреваемой полиция обнаружила два телевизора, два холодильника, стиральную машину и мобильный телефон. Все это она купила на деньги участника СВО.

Возбуждено уголовное дело, женщине может грозить до 10 лет тюрьмы.

Возбуждено уголовное дело, женщине может грозить до 10 лет тюрьмы.