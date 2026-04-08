Нижегородский участник СВО лишился более миллиона рублей

1 млн 51 тысяча рублей пропали с банковского счета участника специальной военной операции из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
В феврале 2025 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Личную банковскую карту он оставил на хранение 56-летней знакомой из Дальнеконстантиновского округа. Женщина отнеслась к сбережениям по-своему, расплачиваясь картой в магазинах и снимая наличные. Когда деньги закончились, злоумышленница просто выкинула карту.
Боец, вернувшийся со службы, узнал, что на счету нет сбережений, и обратился в полицию. При обыске в доме подозреваемой полиция обнаружила два телевизора, два холодильника, стиральную машину и мобильный телефон. Все это она купила на деньги участника СВО.
Возбуждено уголовное дело, женщине может грозить до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что в Заволжье раскрыли кражу денег с банковской карты.