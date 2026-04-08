Петербуржца, вытолкнувшего проводницу из поезда, отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения мужчине, вытолкнувшему проводницу из поезда Челябинск — Петербург. Его отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. После инцидента на железной дороге дебошир стал фигурантом уголовных дел о покушении на убийстве и угрозе убийством.
— Согласно данным следствия, 30 марта 2026 года фигурант во время стоянки состава на станции Поназырево в Костромской области вытолкнул потерпевшую в междупутье, — рассказали в ведомстве.
Однако после этого озлобленный мужчина пошел к начальнику поезда. Применив насилие, он начал и ему угрожать расправой.
Напомним, поводом для скандала стал спор из-за курения. Во время короткой стоянки петербуржец взял сигарету и хотел выйти на перрон, но проводница ему отказала. После этого он буквально вышел из себя, в результате чего женщина упала с высоты нескольких метров, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».