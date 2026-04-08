В Пермском крае растет число нападений собак на людей

В 2025 году в Прикамье было зафиксировано 3237 случаев нападений собак на людей, а за первые два месяца текущего года — уже 433 укуса. Такую статистику предоставили «КП-Пермь» в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Конец марта 2026 года отметился серией нападений собак на жителей Пермского края. При этом значительную долю инцидентов составили случаи агрессии со стороны домашних питомцев, а не бездомных псов.
Хотя официальная статистика за март еще не опубликована, эксперты прогнозируют сохранение высокого уровня инцидентов. По словам Ольги Гайсиной, ветеринарного врача Пермского муниципального приюта для животных без владельцев, весной у собак начинается период течки, когда отмечается всплеск активности. Формируются стаи, кобели становятся агрессивнее и могут нападать на прохожих. Специалист призывает жителей быть бдительными и обходить скопления собак стороной.