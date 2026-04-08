В Пермском крае растет число нападений собак на людей

Хотя официальная статистика за март еще не опубликована, эксперты прогнозируют сохранение высокого уровня инцидентов. По словам Ольги Гайсиной, ветеринарного врача Пермского муниципального приюта для животных без владельцев, весной у собак начинается период течки, когда отмечается всплеск активности. Формируются стаи, кобели становятся агрессивнее и могут нападать на прохожих. Специалист призывает жителей быть бдительными и обходить скопления собак стороной.