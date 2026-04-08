У пассажира поезда «Петербург — Казань» украли дорогие наушники

Пассажир поезда «Петербург — Казань» пожаловался в полицию на пропажу дорогих беспроводных наушников. Мужчина рассказал, что ел в вагоне-ресторане, но случайно оставил гаджет там на столе, а сам выскочил с чемоданами, когда прибыл на конечную. Пассажир вернулся обратно, но на месте наушников уже не было, поэтому написал заявлению в полицию. Оказалось, виноват воришка.
— Он украл наушники в вагоне-ресторане. Мужчина забрал гаджет и вышел на станции Сергач в Нижегородской области. Пользоваться наушниками или продавать их он не стал — подарил другу, который стал ими пользоваться, — пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Наушники вернули владельцу. Интересно, как на это отреагировал друг воришки, но об этом не сообщается.