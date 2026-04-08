В Петербурге пресекли канал нелегального сбыта банковских и сим-карт

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность межрегиональной группы, занимавшейся незаконным оборотом банковских карт и сим-карт.

Задержаны предполагаемый организатор и один из участников схемы. У них изъяли более 600 банковских карт, 19 мобильных телефонов с перепиской, имеющей значение для дела, а также черновые записи с финансовыми расчетами, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По версии правоохранителей, схема действовала с июля 2025 года. Предполагаемый организатор, находясь в Москве, через анонимных кураторов наладил систему закупки банковских карт и сим-карт, оформленных на подставных лиц.

Так называемых дропперов привлекали через интернет-объявления в разных регионах, включая Санкт-Петербург и Москву, а также Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области. Второй фигурант, как полагает следствие, занимался оформлением и передачей карт на территории города на Неве и области.

По данным МВД, ежемесячный доход организатора составлял около 300 тысяч рублей, его сообщника — примерно вдвое меньше. Оплату они получали в криптовалюте.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.