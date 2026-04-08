Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец взял два кредита и лишился почти 4 млн руб, желая заработать на лже-бирже

За сутки мошенники выманили у жителей Воронежской области около 7 млн руб.

Источник: Комсомольская правда

38-летний воронежец лишился крупной суммы денег, желая заработать на бирже. Выяснилось, что он попался на уловку мошенников.

Как рассказал мужчина в полиции, в январе девушка предложила ему заняться инвестированием. Сначала он внес 200 тыс рублей, затем взял два кредита для совершения выгодных сделок. Но неожиданно получил сообщение о блокировке счета из-за технической ошибки. Мужчину убедили внести дополнительно 1,7 млн рублей для «проверки». 2 марта лже-аналитик сообщил воронежцу, что деньги скоро вернутся на его счет. А потом перестал выходить на связь. В итоге доверчивый инвестор потерял 3,9 млн рублей.

За 7 апреля от действий мошенников пострадали шесть жителей Воронежской области. Ущерб составил около семи миллионов рублей.