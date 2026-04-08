Воронежец взял два кредита и лишился почти 4 млн руб, желая заработать на лже-бирже

Как рассказал мужчина в полиции, в январе девушка предложила ему заняться инвестированием. Сначала он внес 200 тыс рублей, затем взял два кредита для совершения выгодных сделок. Но неожиданно получил сообщение о блокировке счета из-за технической ошибки. Мужчину убедили внести дополнительно 1,7 млн рублей для «проверки». 2 марта лже-аналитик сообщил воронежцу, что деньги скоро вернутся на его счет. А потом перестал выходить на связь. В итоге доверчивый инвестор потерял 3,9 млн рублей.