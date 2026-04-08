Дело о гибели учительницы из Челнов после родов закрыли за сроком давности

36-летняя педагог скончалась в марте 2023 года после тяжелых родов. Ее сын появился на свет 6 марта в Камском детском медицинском центре Набережных Челнов. Роды были сложными: родственники утверждают, что у женщины произошла остановка сердца. Новорожденного мальчика перевезли в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани, а саму пациентку на следующий день госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу в стабильно тяжелом состоянии.