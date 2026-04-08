Нижегородку обвинили в краже 1 млн рублей с банковской карты участника СВО

Подозреваемой грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали женщину, которая, предположительно, похитила более миллиона рублей с банковского счёта участника специальной военной операции. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

В отделение полиции № 4 города Нижнего Новгорода поступило заявление от 44-летнего местного жителя. Потерпевший рассказал, что с его банковского счёта таинственным образом исчезла сумма в 1 051 000 рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что в феврале прошлого года заявитель подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыл в зону проведения СВО. Банковскую карту он доверил на хранение своей 56-летней знакомой, проживающей в Дальнеконстантиновском районе.

Однако вместо того, чтобы сохранить средства военнослужащего, женщина начала тратить деньги с чужой карты, совершая покупки в магазинах и снимая наличные. После того как средства на счёте были исчерпаны, подозреваемая избавилась от карты и перестала отвечать на звонки. По возвращении со службы, мужчина обнаружил, что его счёт пуст, и обратился в полицию.

Оперативники уголовного розыска ОП № 4 совместно с сотрудниками ОМВД России «Дальнеконстантиновский» оперативно задержали предполагаемую похитительницу. В ходе обыска по месту её проживания были обнаружены товары, приобретённые на украденные деньги: два телевизора, два холодильника, стиральная машина и мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемой грозит наказание до десяти лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Ранее мошенники с сайта знакомств предложили нижегородцу заработать на бирже.