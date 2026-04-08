СК расследует атаку БПЛА, после которой воронежец оказался в реанимации

Сотрудники СК России будут расследовать преступление ВСУ, из-за которого пострадал 40-летний житель Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 8 апреля.
Мужчина получил ожоги при пожаре, начавшемся после падения сбитого БПЛА на крышу склада вечером 6 апреля. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.
Следователи установят все обстоятельства случившегося, а также людей, причастных к совершению преступления.
Напомним, что в результате атаки вражеских беспилотников на юге Воронежской области также были зафиксированы разрушения. Повреждения получили четыре дома и технологическое сооружение предприятия.