В Ростовской области ликвидировали ОПГ по производству и сбыту наркотиков

Подпольную нарколабораторию накрыли в Ростовской области, возбуждены уголовные дела.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области представители МВД и ФСБ ликвидировали преступное сообщество по производству и сбыту наркотиков. Об этом стало известно сегодня, 8 апреля.

— Запрещенные вещества продавали через интернет-магазин в теневом сегменте «Даркнета». По итогам оперативных мероприятий раскрыли подпольную нарколабораторию. С поличным задержали троих лаборантов, пятерых содержателей наркоскладов, двоих администраторов магазинов и семерых наркоторговцев, — прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

В лаборатории и при осмотре «закладок» изъяли более 50 кг наркотиков.

На данный момент возбуждено дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Также завели еще четыре уголовных дела о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

