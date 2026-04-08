В Севастополе расследуют мошенничество с «пожизненным» парковочным местом

Женщина отдала деньги жилищному кооперативу, но парковку так и не получила.

Источник: Комсомольская правда

Севастопольская прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве при продаже парковочного места в пожизненное пользование, сообщает издание «МК в Крыму».

Местная жительница заплатила жилищно строительному кооперативу 360 тысяч рублей за покупку парковочного места возле строящегося дома, Кооператив обещал не только обустроить парковку, но и предоставить место в пожизненное пользование.

Однако, как выяснила прокуратура, земля находится в муниципальной собственности и передана ЖСК лишь в аренду. Это значит, что его передача в пожизненное пользование была невозможна.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Материалы проверки переданы в следственные органы. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

