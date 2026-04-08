Будут судить виновника ДТП под Воронежем, в котором погибла женщина и четверо пострадали

Дошло до суда дело жителя Воронежской области, который устроил смертельную аварию.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи передают в Эртильский райсуд уголовное дело 47-летнего жителя Панинского района, устроившего осенью 2024 года смертельное ДТП на 104 м километре трассы Р 193 «Воронеж-Тамбов».

По данным ГУ МВД России по Воронежской области, водитель ВАЗ 21214 при повороте налево не пропустил со встречного направления «Фольксваген Тигуан» и столкнулся с ним.

В результате ДТП 68 летняя пассажирка ВАЗа погибла на месте. Водитель и 48 летняя пассажирка отечественного автомобиля, а также две пассажирки иномарки 9 и 40 лет попали в больницу с травмами.