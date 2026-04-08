В Ростове жителя ДНР осудили за призывы к терроризму через Интернет

В Ростове-на-Дону жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) осудили за призывы к терроризму через Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным следствия, мужчина трижды нарушил закон. В период с 6 по 9 апреля 2025 года житель села Андреевка опубликовал в мессенджере комментарии с призывом к терроризму в отношении мирного населения, а также поддержал запрещенную террористическую организацию в связи с нападением на Курскую область.
Подсудимому назначили 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.