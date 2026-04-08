Соседская ссора в Волгоградской области закончилась стрельбой и смертью

В станице Филоновской Волгоградской области житель подозревается в убийстве своего соседа. СУ СКР по региону возбудил уголовное дело, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Следствие выяснило, что между мужчинами давно были напряженные отношения. Причиной постоянных ссор стали претензии подозреваемого к скоту соседа, который якобы повреждал его имущество и портил двор.
Вечером 7 апреля конфликт достиг своего пика. Очередная перепалка с взаимными оскорблениями разгорелась прямо на улице, недалеко от их домов. В ходе ссоры подозреваемый зашел к себе домой, взял незаконно хранившееся двуствольное ружье, вернулся на улицу и прицельно выстрелил в своего односельчанина. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте.
После случившегося подозреваемый сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали его. Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить полную картину преступления. Также сейчас решается вопрос о том, чтобы заключить подозреваемого под стражу.