Водопроводная труба обрушилась из-за паводка в деревне под Шахуньей

Поврежденный участок укрепили бетонными блоками и щебнем.

Водопроводная труба обрушилась в деревне Малое Рыбаково Шахунского округа. Об этом сообщили в местной администрации.

Отмечается, что водопроводная труба у пруда частично обрушилась и из-за паводка и таяния снега. Как пояснили в администрации, в устранении последствий участвовали специалисты МБУ «Благоустройство», представители органов власти и местные жители. Поврежденный участок укрепили бетонными блоками и щебнем.

Напомним, 775 приусадебных участков и 13 мостов затопило в Нижегородской области за последние сутки. На контроле находятся объекты в 24 муниципальных образованиях.

Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, как Нижегородская область справляется с паводком.