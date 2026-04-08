Воронежский подросток проник в пустующий дом и украл видеоплеер и две колонки

В Верхнемамонском районе полицейские задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в краже со взломом частного дома в селе Русская Журавка. По данным регионального ГУ МВД, 54-летняя жительница Воронежа, приехав в родительский дом, который пустовал, обнаружили взломанную зубилом дверь. Из квартиры исчезли видеоплеер и две колонки. Женщина сообщила о краже в полицию.
По полученной оперативной информации сотрудники полиции установили личность подозреваемого и вскоре задержали его. 17 летний местный житель в полиции дал признательные показания, пояснив, что знал об отсутствии хозяйки. Украденные вещи он хотел продать, но не успел. Их нашли в его доме на улице Восточной и вернули владелице.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Подростку грозит до шести лет лишения свободы.