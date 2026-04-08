В Минской области восемь должностных лиц задержаны за хищение на 1,5 млн рублей

В Минской области оперативники раскрыли масштабную схему хищения в сфере агропромышленного комплекса, рассказали в МВД.
Правоохранители установили, что восемь должностных лиц нескольких крупных предприятий с августа по ноябрь 2025 года организовали прием на хранение более 1000 тонн семян рапса. Однако семена подельники не стали хранить, а продали другому субъекту хозяйствования, вырученные деньги обналичили, в том числе через иностранные фирмы, и разделили между собой. Ущерб превысил 1,5 миллиона белорусских рублей.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело о хищении в особо крупном размере группой лиц в сговоре путем злоупотребления служебными полномочиями по предварительному сговору. Фигуранты могут получить по 12 лет тюрьмы.
