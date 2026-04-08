В Воронеже две недели назад бесследно исчезла 17-летняя девушка

У Василисы Мольковой крашеные сине-фиолетовые волосы.

Источник: АиФ Воронеж

17-летняя Василиса Молькова пропала без вести в Воронеже. Ориентировку опубликовало региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в среду, 8 апреля.

Девушка ушла из дома в неизвестном направлении 26 марта, но обратно так и не вернулась. Инфорг поисково-спасательного отряда рассказала корреспонденту vrn.aif.ru, что о пропаже Василисы заявили её родственники. Ранее она не терялась. Последний раз девушку видели в районе Ленинского проспекта.

У Василисы худощавое телосложение, крашеные сине-фиолетовые волосы, зелёные глаза, рост — 170 см. Что было надето на девушке в день пропажи — неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».