Врио главы Нововоронежа задержан за взятку спустя неделю после назначения

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы одного из муниципалитетов, сообщили в СК по региону. По данным источника «РГ» в силовом блоке, речь идет о занимающем сейчас пост временно исполняющего обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Ему вменяют получение взятки за покровительство коммерческой структуре при заключении муниципальных контрактов.