Врио главы Нововоронежа задержан за взятку спустя неделю после назначения

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы одного из муниципалитетов, сообщили в СК по региону. По данным источника «РГ» в силовом блоке, речь идет о занимающем сейчас пост временно исполняющего обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Ему вменяют получение взятки за покровительство коммерческой структуре при заключении муниципальных контрактов.

Источник: Российская газета

Как сообщили в СК, дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ на основании материалов управления ФСБ по Воронежской области. По версии следствия, в апреле 2024 года чиновник, занимая должность первого заместителя главы администрации муниципалитета, получил от представителя коммерческой организации 160 тысяч рублей. По словам источника «РГ», речь идет о работе Черенкова в Павловском районе.

Вознаграждение, как полагают следователи, предназначалось за содействие в заключении с этой компанией муниципальных контрактов на оказание услуг по строительному контролю, а также за общее покровительство ее деятельности.

Фигурант задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Черенков был назначен врио главы Нововоронежа менее недели назад.