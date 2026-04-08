УМВД: житель Славского района после дорожного конфликта сжег авто оппонента

Злоумышленник сознался в содеянном. С его слов, мотивом преступления стала жажда мести после дорожного конфликта. Мужчина выяснил местонахождение автомобиля, принадлежащего оппоненту, с которым у него произошел спор, в вечернее время пробрался во двор потерпевшего, облил салон его незапертой иномарки горючей жидкостью и поджег. В результате «Фольксваген» был полностью уничтожен огнем. Сгорело и 300 кг цемента, находившегося в багажнике.