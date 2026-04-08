Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство сотрудников Красноярского музтеатра выписали из больницы в Москве

Еще 10 человек находятся в медучреждении.

Источник: Комсомольская правда

8 апреля 18 сотрудников Красноярского музыкального театра, госпитализированных с отравлением, выписали из больницы в Москве. В пресс-службе премии «Золотая маска» изданию ТАСС сообщили, что в медучреждении сейчас находятся 10 человек, их состояние остается стабильным.

Напомним, что несколько дней назад в столице отменили показ спектакля «Бой с тенью» из-за отравления коллектива театра. Информацию об этом корреспонденту «КП-Красноярск» подтвердили в пресс-службе учреждения.

Всего в столицу приехали 108 артистов и сотрудников. Показ спектакля планировался на сцене Государственного академического театра имени Моссовета, однако в последний момент все пошло не по плану.

По информации СМИ, актеры и техперсонал остановились в гостинице на Большой Садовой улице. Утром команда позавтракала в столовой, а к обеду у людей началась рвота и диарея.

После отравления Следственный комитет завел уголовное дело.