Большинство сотрудников Красноярского музтеатра выписали из больницы в Москве

8 апреля 18 сотрудников Красноярского музыкального театра, госпитализированных с отравлением, выписали из больницы в Москве. В пресс-службе премии «Золотая маска» изданию ТАСС сообщили, что в медучреждении сейчас находятся 10 человек, их состояние остается стабильным.
Напомним, что несколько дней назад в столице отменили показ спектакля «Бой с тенью» из-за отравления коллектива театра. Информацию об этом корреспонденту «КП-Красноярск» подтвердили в пресс-службе учреждения.
Всего в столицу приехали 108 артистов и сотрудников. Показ спектакля планировался на сцене Государственного академического театра имени Моссовета, однако в последний момент все пошло не по плану.
По информации СМИ, актеры и техперсонал остановились в гостинице на Большой Садовой улице. Утром команда позавтракала в столовой, а к обеду у людей началась рвота и диарея.
После отравления Следственный комитет завел уголовное дело.