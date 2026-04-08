МЧС ищет очевидцев пожара в «Гианте» и пострадавших от него

Представители бизнеса и граждане, которые пострадали или понесли ущерб, могут оформить заявление на предоставление справки, подтверждающей факт возникновения пожара, на портале «Госуслуги». Для этого нужно зайти в мобильное приложение или свой аккаунт на компьютере и набрать «справка по пожарам» в поисковой строке. Через несколько дней после заполнения формы на указанный заявителем адрес электронной почты придет ответ.