Замена домофона обошлась жителю Казани почти в 4 млн рублей

Жертвой дистанционных мошенников стал 52-летний житель Казани, который лишился почти 4 миллионов рублей, а также собственного автомобиля. Поводом для обмана послужил звонок о замене домофонного оборудования в его доме. Неизвестный попросил мужчину продиктовать код из СМС-сообщения для получения нового ключа, и тот, не заподозрив подвоха, выполнил просьбу.