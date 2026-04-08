Замена домофона обошлась жителю Казани почти в 4 млн рублей

Неизвестный попросил мужчину продиктовать код из СМС-сообщения.

Источник: Комсомольская правда

Жертвой дистанционных мошенников стал 52-летний житель Казани, который лишился почти 4 миллионов рублей, а также собственного автомобиля. Поводом для обмана послужил звонок о замене домофонного оборудования в его доме. Неизвестный попросил мужчину продиктовать код из СМС-сообщения для получения нового ключа, и тот, не заподозрив подвоха, выполнил просьбу.

Сразу после этого в дело вступили лжесотрудники государственных органов и силовых структур. Они сообщили потерпевшему, что из-за переданного кода его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, а злоумышленники якобы пытаются похитить его сбережения. Чтобы «спасти» деньги, мужчине настоятельно рекомендовали перевести их на безопасные счета.

Поверив аферистам, казанец перечислил на неизвестные реквизиты около 4 миллионов рублей. Часть этой суммы составляли средства от продажи его автомобиля. Лишь спустя некоторое время мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».